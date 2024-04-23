В Азербайджане резко выросли расходы на обслуживание госдолга

В первом квартале текущего года расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств Азербайджана, были в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 1 млрд 88 млн манатов, что составляет 55,15% средств, предусмотренных

В первом квартале текущего года расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств Азербайджана, были в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 1 млрд 88 млн манатов, что составляет 55,15% средств, предусмотренных в госбюджете.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, в январе-марте по внутреннему государственному долгу погашено 66,6 млн манатов (по процентному долгу), по внешнему государственному долгу - 1 021,4 млн манатов (по основному долгу - 850 млн манатов, по процентному долгу - 171,4 млн манатов).

С учетом представленных оперативных данных по использованию средств в рамках проектов, реализуемых за счет внешнего заимствования, и выплат основного долга по внешнему государственному долгу, внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля текущего года составил 5 млрд 507,3 млн долларов США.

По состоянию на 1 апреля текущего года внутренний государственный долг составил 16 млрд 415,8 млн манатов.