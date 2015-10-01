​В Азербайджане резко вырос рынок обязательного страхования недвижимости

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) по 4 видам обязательного страхования заключено 834 149 договоров по обязательному страхованию недвижимости на общую сумму 80 363,1 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости выросло на 2,43%, сумма взносов выросла на 24,66%.

За отчетный период поступления по договорам обязательного страхования владельцев автотранспортных средств выросли в годовом исчислении на 13,1% - до 58 486,4 тыс. манатов, обязательному страхованию недвижимого имущества - на 73,9% - до 21 493,9 тыс. манатов, по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества - на 3,76% - до 278,0 тыс. манатов. В то же время сборы по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий сократились на 11,3% и составили 104,9 тыс. манатов.