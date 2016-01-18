​В Азербайджане резко сократился рынок акций

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сужение ликвидности финансового сектора Азербайджана привело к перенаправлению средств инвесторов, обеспечив поток инвестиций из акций в более ликвидные корпоративные облигации, номинированные в национальной и иностранной валюте.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по ценным бумагам, в 2015 году количество сделок на рынке корпоративных облигаций выросло на 39%, объем - на 2%, составив 3,5 млрд. манатов.

Хотя первичный рынок корпоративных облигаций по сравнению с 2014 годом сократился на 25%, составив 1,6 млрд. манатов, рост объема торговли этими инструментами на вторичном рынке на 47% - до 1,9 млрд. манатов обеспечил положительную динамику рынка корпоративных облигаций.

За отчетный период объем сделок на рынке корпоративных ценных бумаг достиг 4,2 млрд. манатов. Хотя на первичном рынке корпоративных ценных бумаг отмечается застой, вторичные рыночные операции с этими инструментами выросли на 59% и составили 2,3 млрд. манатов.

В связи с тем, что процесс повышения требования к минимальному размеру капитала коммерческих банков, являющихся активными участниками рынка акций, завершился, рынок акций по сравнению с предыдущим годом сократился. Так, снижение объема размещения акций на 76% привело к сокращению операций на рынке на 49% - до 656,9 млн. манатов.

Спад на рынке корпоративных ценных бумаг привел к сокращению объема сделок на рынке ценных бумаг в годовом исчислении на 21% - до 10,5 млрд. манатов.