В Азербайджане резко сократились инвестиции в финансовый сектор

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года в Азербайджане на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 0,2 млн. манатов или 0,004% средств из всех источников финансирования в основной капитал. В прошлом году этот показатель составил 17,8 млн. манатов или 0,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, по сравнению с прошлым годом наблюдается резкое сокращение инвестиций в данной сфере. Так, объем инвестиций сократился на 89,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за январь-май этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 5 388,8 млн. манатов. Из них 4 591,1 млн. манатов (85,2%) потрачено на строительство производственных объектов, 601,5 млн. манатов (11,2%) - объектов сферы услуг, 196,2 млн. манатов (3,6%) - жилых домов общей площадью 554,5 тыс. кв. м.

Инвестиции в государственный сектор составили 22,7%, негосударственный сектор – 77,3% общего объема инвестиций. Из средств, направленных в основной капитал, 69,1% израсходован на строительно-монтажные работы.