ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр

Бумажные деньги со временем рвутся, ветшают, их отказываются принимать в магазинах, и очень часто не удается загрузить в платежные терминалы. Что же делать с порванными и изношенными банкнотами?

Бумажные деньги со временем рвутся, ветшают, их отказываются принимать в магазинах, и очень часто не удается загрузить в платежные терминалы. Что же делать с порванными и изношенными банкнотами?

Report обратился с этим вопросом к директору департамента наличных денег Центрального банка Азербайджана Эльшану Махмудову.

Представитель ЦБА рассказал, что, если денежный знак является подлинным, пригодным для обращения, то его стоимость оплачивается Центральным банком: "Если деньги повреждены и непригодны к обращению, согласно закону, номинальная стоимость денежных знаков, сохранивших не менее 60 процентов поверхности, состоящей из одной целой части, или 100 процентов поверхности, состоящей из частей, принадлежащих одной и той же купюре, возмещается Центральным Банком без ограничений. Принадлежность частей денежного знака к одной и той же купюре может быть установлена только Центральным Банком”.

Он отметил, что в случае возникновения каких-либо трудностей в определении подлинности денежных знаков, они принимаются от граждан для прохождения экспертизы в Центральном банке на основании специального акта: "Гражданину сообщают о результатах экспертизы".

По его словам, в ЦБА осуществляет обмен денежных знаков и прием их на экспертизу через офисы, расположенные не только в Баку, но и в региональных центрах в Нахчыване, Гяндже, Евлахе, Билясуваре, Губе.

Специалист по банковскому делу Турал Алиев отметил, что граждане могут предъявить полученные в банкоматах поврежденные банкноты банку, которому принадлежит этот банкомат: "Также в целях обеспечения реализации политики чистых денег в обращении Центральный банк Азербайджана создал новый “офис наличных денег” в административном здании, расположенном по адресу: проспект Бюльбюля, 27. Граждане могут предъявлять на экспертизу или обменивать непригодные денежные знаки по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00”.