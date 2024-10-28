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В Азербайджане разработаны требования к устойчивости капитала инвесткомпании

В Азербайджане разработаны требования к устойчивости капитала инвесткомпании 16:42
Финансы
28 октября 2024 г. 17:17
В Азербайджане разработаны требования к устойчивости капитала инвесткомпании

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) разработал правила, определяющие требования к устойчивости капитала инвестиционной компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, новые правила разработаны для повышения прозрачности в частном секторе, совершенствованию требований к адекватности капитала инвестиционных компаний по рыночным, кредитным и операционным рискам. Они подготовлены в соответствии с международной практикой, в настоящее время ведутся заключительные работы по проекту.

Кроме этого, в настоящее время ведется разработка проекта "Правил составления и представления отчетности инвестиционной компании" с целью улучшения совершенствования требований к отчетности, касающихся деятельности инвестиционных компаний. Завершение работы над проектом планируется в ближайшее время.

Помимо этого, проведен анализ международного опыта по управлению рисками, комплаенсу и требованиям внутреннего аудита, касающихся деятельности инвестиционных компаний, подготовлена соответствующая справка.

Параллельно, на основе результатов исследования, продолжается работа над совершенствованием "Стандартов корпоративного управления в инвестиционных компаниях".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qaydalar" hazırlanıb

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