В Азербайджане разработана единая модель управления рисками для бухгалтеров

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит форум по управлению рисками "Взгляд в будущее: Риски и вызовы банковского сектора Азербайджана".

Как сообщает Report, председатель Ассоциации бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA) Руфат Махмуд отметил, что конференция является дополнительным средством для знакомства с последними тенденциями в сфере управления рисками.

"Мы осуществляем деятельность в соответствии с новыми планами. ARPA является объединением специалистов финансового сектора. Организация подготовила единую модель для бухгалтеров. ARPA осуществляет тесное сотрудничество с министерством финансов, Всемирным банком и другими структурами. С компанией GRBS подписано соглашение об организации сертификации. Первый экзамен по сертификации бухгалтеров пройдет 8 июля. Мы также сотрудничаем с университетами, подписан контракт с Университетом "Кавказ". Предусмотрены мероприятия для развития финансовой отчетности. Ведутся работы в сфере страхового рынка".