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В Азербайджане разрабатывается законопроект для регулирования виртуальных активов  

В Азербайджане разрабатывается законопроект для регулирования виртуальных активов   Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) работает над проектом закона "О регулировании виртуальных активов и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов".
Финансы
3 декабря 2024 г. 17:19
В Азербайджане разрабатывается законопроект для регулирования виртуальных активов  

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) работает над проектом закона "О регулировании виртуальных активов и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ЦБА Гюнай Махмудова на VIII Международном банковском форуме.

По словам Махмудовой, работа над законопроектом ведется в рамках стратегии развития финансовых рынков на 2024–2026 годы. Помимо этого, планируется создать нормативно-правовую базу для использования технологий распределенного реестра и разработать требования к функциональности информационно-операционных систем банков.

Эти меры направлены на развитие финансовых рынков страны в соответствии с актуальными мировыми вызовами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda virtual aktivlərin tənzimlənməsinə dair qanun layihəsi hazırlanır

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