В Азербайджане разрабатывается законопроект для регулирования виртуальных активов

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) работает над проектом закона "О регулировании виртуальных активов и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов".

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) работает над проектом закона "О регулировании виртуальных активов и деятельности поставщиков услуг виртуальных активов".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ЦБА Гюнай Махмудова на VIII Международном банковском форуме.

По словам Махмудовой, работа над законопроектом ведется в рамках стратегии развития финансовых рынков на 2024–2026 годы. Помимо этого, планируется создать нормативно-правовую базу для использования технологий распределенного реестра и разработать требования к функциональности информационно-операционных систем банков.

Эти меры направлены на развитие финансовых рынков страны в соответствии с актуальными мировыми вызовами.