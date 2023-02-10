О нас

В Азербайджане разрабатывается стратегия развития налоговой системы

В Азербайджане разрабатывается стратегия развития налоговой системы В настоящее время в Азербайджане разрабатывается новая стратегия развития налоговой системы.
Финансы
10 февраля 2023 г. 17:14
В Азербайджане разрабатывается стратегия развития налоговой системы

В настоящее время в Азербайджане разрабатывается новая стратегия развития налоговой системы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли во время выступления на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам“.

"В рамках этой стратегии появляется возможность разработать и завершить новый Налоговый кодекс в этом году", - сказал он.

Отметим, что Налоговый кодекс Азербайджана принят 1 января 2001 года, в документ ежегодно вносятся изменения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi sisteminin inkişafı ilə bağlı yeni strategiya hazırlanır

Самое важное

Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi