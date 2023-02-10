В Азербайджане разрабатывается стратегия развития налоговой системы

В настоящее время в Азербайджане разрабатывается новая стратегия развития налоговой системы.

В настоящее время в Азербайджане разрабатывается новая стратегия развития налоговой системы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли во время выступления на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам“.

"В рамках этой стратегии появляется возможность разработать и завершить новый Налоговый кодекс в этом году", - сказал он.

Отметим, что Налоговый кодекс Азербайджана принят 1 января 2001 года, в документ ежегодно вносятся изменения.