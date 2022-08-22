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В Азербайджане разрабатывается стратегия микрофинансирования

В Азербайджане разрабатывается стратегия микрофинансирования При технической поддержке Центробанка Азербайджана и Азиатского банка развития разрабатывается стратегия микрофинансирования.
Финансы
22 августа 2022 г. 17:05
В Азербайджане разрабатывается стратегия микрофинансирования

При технической поддержке Центробанка Азербайджана и Азиатского банка развития разрабатывается стратегия микрофинансирования.

Об этом Report сообщил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана"(AMFA) Джалал Алиев.

"К разработке стратегии привлечен и AMFA", - отметил Дж.Алиев.

По его словам, возглавляемая им структура 29 июля приняла участие в прошедшей в Стамбуле конференции по микрофинансированию, где провела встречу с кредиторами: "После девальвации, естественно, их число сократилось. Мы сделали предложения кредиторам по усилению их деятельности в Азербайджане. Сейчас мы реализуем проект по поддержке молодых предпринимателей. Проект финансируется Евросоюзом. В рамках проекта были организованы двухдневные тренинги для молодых предпринимателей в Баку, Гяндже, Габале, Мингячевире, Хачмазе, Гахе, Загатале и Масаллы. В тренингах приняли участие 146 человек. В то же время был проведен вебинар по восстановлению доходов, объем которых сократился во время пандемии, оздоровлению финансового положения предпринимателей”.

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Версия на английском языке Azerbaijan developing microfinance strategy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mikromaliyyə strategiyası hazırlanır

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