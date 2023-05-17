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В Азербайджане разрабатывается новая стратегия цифровых платежей

В Азербайджане разрабатывается новая стратегия цифровых платежей Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает новую стратегию развития цифровых платежей на последующие три года.
Финансы
17 мая 2023 г. 15:45
В Азербайджане разрабатывается новая стратегия цифровых платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает новую стратегию развития цифровых платежей на последующие три года.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фарид Османов сказал на конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023.

"Этот документ мы разрабатываем совместно с несколькими структурами. Стратегия будет состоять из пяти основных частей", - отметил Ф.Османов.

"В результате работ, проведенных в финансовом секторе Азербайджана, удельный вес цифровых платежей достиг 51%. За последний год в стране рынок интернет-банкинга вырос в 8 раз, а мобильных платежей – в 40 раз. После усовершенствования системы мгновенных платежей деятельность финтех-компаний упростится и в результате появится возможность привлечь их к платежным операциям. Мы живем в период цифровой трансформации. Это требует сотрудничества государственного, частного и общественного секторов", - добавил гендиректор ЦБА.

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Версия на английском языке Azerbaijan working on new strategy of digital payments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni Rəqəmsal Ödənişlər Strategiyası hazırlanır

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