В Азербайджане разница между доходами и расходами населения увеличится до 20%

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в будущем году прогнозируется 17,9%-е превышение доходами населения расходов. В 2018 году ожидается, что доходы населения составят 55 389,9 млн манатов, а расходы - 46 966,1 млн манатов. В 2019 году ожидается, что доходы превысят расходы на 19,8%, составив 58 812,3 млн манатов, в то время как расходы составят 49 100,5 млн манатов.

Как сообщает Report, данные приводятся согласно концепции экономического и социального развития страны и показателям прогноза министерства экономики на 2018 и три последующих года.

В 2020-2021 годах доходы населения ожидаются в размере 61 055,5 млн манатов и 62 492,6 млн манатов соответственно, расходы - 53 404,2 млн манатов и 57 018,8 млн манатов. Так, превышение доходами расходов в 2020 году составит 14,3%, в 2021 – 9,6%.

Согласно прогнозам, в следующем году средняя месячная зарплата по сравнению с 2017 годом вырастет в реальном выражении на 0,5% и составит 549,7 маната. Также ожидается, что в 2019 году она составит 562,6 маната, 2020 - 575 манатов, 2021 - 585,5 маната.