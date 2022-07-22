В Азербайджане размер минимальной пенсии будет сохранен на уровне 75-80% от зарплаты

В ближайшие 5 лет размер минимальной пенсии в Азербайджане будет сохранен на уровне 75-80% от минимальной заработной платы.

В ближайшие 5 лет размер минимальной пенсии в Азербайджане будет сохранен на уровне 75-80% от минимальной заработной платы.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".



Согласно стратегии, для всех граждан будет создана справедливая и всеобъемлющая система социальной защиты: "Для пенсионеров будет создан эффективный накопительный фонд, для малообеспеченных групп населения - обеспечение основных потребностей, а для лиц с ограниченными возможностями - повышение доступности социальной помощи".