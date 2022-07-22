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В Азербайджане размер минимальной пенсии будет сохранен на уровне 75-80% от зарплаты

В Азербайджане размер минимальной пенсии будет сохранен на уровне 75-80% от зарплаты В ближайшие 5 лет размер минимальной пенсии в Азербайджане будет сохранен на уровне 75-80% от минимальной заработной платы.
Финансы
22 июля 2022 г. 14:23
В Азербайджане размер минимальной пенсии будет сохранен на уровне 75-80% от зарплаты

В ближайшие 5 лет размер минимальной пенсии в Азербайджане будет сохранен на уровне 75-80% от минимальной заработной платы.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

Согласно стратегии, для всех граждан будет создана справедливая и всеобъемлющая система социальной защиты: "Для пенсионеров будет создан эффективный накопительный фонд, для малообеспеченных групп населения - обеспечение основных потребностей, а для лиц с ограниченными возможностями - повышение доступности социальной помощи".

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Версия на английском языке Minimum pension in Azerbaijan to remain at 75-80% of minimum salary
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minimum pensiya əməkhaqqının 75‒80 %-ində saxlanılacaq

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