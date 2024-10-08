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В Азербайджане растут поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС

В Азербайджане растут поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС В январе-сентябре этого года в Азербайджане поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили более 4 млрд 161,2 млн манатов, что на 10,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Финансы
8 октября 2024 г. 11:44
В Азербайджане растут поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС

В январе-сентябре этого года в Азербайджане поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили более 4 млрд 161,2 млн манатов, что на 10,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

В том числе за последний год поступления по небюджетным организациям увеличились на 13,2%, составив более 2,7 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 12% до 148,7 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям выросли на 14,5% до 112,4 млн манатов.

За год поступления по обязательному медицинскому страхованию увеличились на 8,1%, составив 738,1 млн манатов, в том числе поступления по небюджетным организациям выросли на 9,1% до 524,9 млн манатов.

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