​В Азербайджане растет разница между доходностью манатных и валютных вкладов

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Среди коммерческих банков Азербайджана в ЗАО Access Bank наблюдается наибольшая разница в доходности манатных и валютных вкладов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный менеджер Access Bank Михаэль Хоффман (Michael Hoffman).

"Главным вопросом является вложение населением средств в манатные вклады. Сейчас вкладчикам ясно, что доходность манатных и валютных депозитов не может быть одинаковой. Чтобы привлечь население к открытию вкладов в национальной валюте, по ним предлагаются более высокие ставки", - подчеркнул глава банка.

Отметим, что сейчас Access Bank предлагает долларовые вклады по 5%, манатные - 15% годовых.

Напомним, что депозитный портфель банка в годовом исчислении вырос на 24,7% и на 1 апреля 2015 года составил 297,8 млн. манатов. Из них 176,8 млн. манатов, или 59% пришлось на долю иностранной, 121 млн. манатов, или 41% - национальной валюты. Вклады населения выросли в годовом исчислении на 27,6% и составили 269,8 млн. манатов.