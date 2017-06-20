В Азербайджане растет количество кредитных счетов банковских клиентов

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Количество счетов, открытых клиентами в банках Азербайджана, вновь увеличилось и приблизилось к показателю на начало года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), на 1 мая количество кредитных счетов банковских клиентов составило 2 302 805 единиц. Это означает рост в месячном исчислении на 64 398 единиц или 2,88%, сокращение на 1 780 единиц или 0,08% по сравнению с началом года и на 488 961 единицу или 17,51% - с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 мая 14,7% клиентских счетов приходится на кредитные, 2,5% - депозитные, 82,7% - текущие счета. Отметим, что общее число банковских клиентов в Азербайджане на эту дату составило 5 630 404 человека.