В Азербайджане растет число проблемных кредитов

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 1 августа этого года сумма просроченных кредитов составила 1 782,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Цетробанк АР, по сравнению с июлем это на 2,1% выше.

По сравнению с началом года проблемные кредиты выросли на 9,55%, по сравнению же с 1 августа прошлого года снизились на 1,7%.

На конец июля доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составила 14,6%. Это соотношение составило 14,4% на конец июня и 14,1% - на конец июля прошлого года.