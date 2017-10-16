В Азербайджане растет число финансовых учреждений

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество предприятий и организаций, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, увеличилось на 2,9% и на 1 октября 2017 года составило 1 612.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За январь-сентябрь текущего года открыто 60 новых предприятий и организаций, ликвидировано 21 предприятие в этой сфере. Из них 1 547 являются коммерческими. Доля предприятий, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, составляет 1,4% от общего числа предприятий и организаций страны.

В январе-сентябре 2017 года количество предприятий и организаций в Азербайджане выросло на 7,7% и на 1 октября составило 115 651.

Среди предприятий с полным или частичным иностранным капиталом 33,7% учреждены предпринимателями из Турции, 8,1% - Великобритании, 7,3% - России, 6,5% - Ирана, 3,4% - США, 2,2% - Германии.