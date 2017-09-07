В Азербайджане растет число банковских работников

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Количество сотрудников банков Азербайджана на 1 августа этого года составило 16 123 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 28 человек больше по сравнению с показателем на 1 июля.

С начала года число банковских работников уменьшилось на 824 человека или 4,9%.

В течение июля количество банкоматов возросло на 4 единицы и на 1 августа составило 2 505. По сравнению с началом года зарегистрирован рост числа банкоматов на 44 единицы или 1,8%.

Количество филиалов и отделений не изменилось, составив 560 и 141 соответственно. По сравнению с началом года число филиалов сократилось на 9 единиц, количество отделений возросло на 10.