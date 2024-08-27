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В Азербайджане рассматривают возможность введения механизма страхования ценных бумаг

В Азербайджане рассматривают возможность введения механизма страхования ценных бумаг В Азербайджане рассматривают возможность введения механизма страхования ценных бумаг.
Финансы
27 августа 2024 г. 12:58
В Азербайджане рассматривают возможность введения механизма страхования ценных бумаг

В Азербайджане рассматривают возможность введения механизма страхования ценных бумаг.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Ассоциации участников фондового рынка Азербайджана (AFBİA) Мурад Яхьяев.

По его словам, подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство.

"Механизм позволит застраховать ценные бумаги при купле-продаже, аналогично страхованию вкладов. Даже если компания, у которой вы приобрели ценные бумаги, обанкротится, вы сможете вернуть инвестированные средства с помощью этого механизма", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AFBİA: Azərbaycanda qiymətli kağızların sığortalanması mexanizmi tətbiq ediləcək

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