В Азербайджане рассматривается создание новых платежных платформ

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане примут дополнительные меры для увеличения безналичных платежей.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель гендиректора департамента координации и управления министерства налогов Омар Джафаров.

"Доля платежей, производимых посредством пластиковых карточек, в развитых странах колеблется в пределах 50-60%, в некоторых странах превышает 80%, а в Азербайджане этот показатель составляет 10-11%. Согласно закону "О безналичных платежах", все вовлеченные в этот процесс стороны, включая банки, будут продолжать предоставлять клиентам более доступные и удобные способы оплаты в условиях здоровой конкурентной среды. В ближайшем будущем в стране ожидаются обсуждения по созданию таких платежных платформ как NFC (Near Field Communication), Apple Pay и Samsung Pay. Центральный банк Азербайджана, Палата надзора за финансовыми рынками, министерство налогов и другие государственные органы, которые осуществляют многочисленные мероприятия в области безналичных платежей и электронных услуг, своей деятельностью еще раз подтверждают, что стратегические задачи будут успешно выполнены", - сказал он.