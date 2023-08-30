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В Азербайджане расширят масштабы финансового аудита

В Азербайджане расширят масштабы финансового аудита Стратегический план развития Счетной палаты на 2021-2025 годы предусматривает промежуточный результат по расширению масштабов финансового аудита и повышению его качества.
Финансы
30 августа 2023 г. 12:16
В Азербайджане расширят масштабы финансового аудита

Стратегический план развития Счетной палаты на 2021-2025 годы предусматривает промежуточный результат по расширению масштабов финансового аудита и повышению его качества.

Как сообщает Report, об этом заявил аудитор палаты Хилал Гусейнов на проходящем в Баку ежегодном заседании подкомитета по финансовому аудиту и учету Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

Он рассказал о работе, проделанной в этом направлении за последние два года: "Принятые нами меры включают подготовку инструкций по финансовому аудиту на основе международных стандартов, увеличение количества проводимых в течение года финансовых проверок, применение риск-ориентированных и контрольных подходов в финансовом аудите, обращение внимания на профессиональную сертификацию в улучшении кадрового потенциала.

"Реформы в управлении государственными финансами в Азербайджане в последние годы охватили также сферу бухгалтерского учета и подотчетности. Здесь следует подчеркнуть поправки в закон "О бухгалтерском учете". На основе этих изменений в нашей стране следует применять международные стандарты бухгалтерского учета к субъектам бухгалтерского учета", - добавил Х.Гусейнов.

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