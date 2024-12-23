В Азербайджане расширяется сфера охвата безналичных платежей

С 2025 года в Азербайджане начнут применяться финансовые санкции за наличные платежи свыше 15 тыс. манатов при купле-продаже драгоценных камней, металлов, изделий из них, предметов культуры и зарегистрированного движимого имущества, за исключением автомоб

С 2025 года в Азербайджане начнут применяться финансовые санкции за наличные платежи свыше 15 тыс. манатов при купле-продаже драгоценных камней, металлов, изделий из них, предметов культуры и зарегистрированного движимого имущества, за исключением автомобилей.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в Налоговый кодекс.

Ранее закон "О безналичных расчетах" требовал осуществления таких операций исключительно в безналичной форме, однако Налоговый кодекс не предусматривал санкций за его нарушение.

Согласно поправке, за нарушение порядка платежей, установленного законом, будут применяться финансовые санкции: 10% от суммы операции за первое нарушение, 20% - за второе и 40% - за третье и последующие нарушения в течение календарного года.