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В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включена еще 81 полностью отремонтированная квартира, расположенная в Абшеронском районе.
Финансы
14 апреля 2023 г. 20:01
В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включена еще 81 полностью отремонтированная квартира, расположенная в Абшеронском районе.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В комплексе, расположенном в городе Хырдалан, предлагаются 27 однакомнатных и двухкомнатных квартир. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 363 манатов.

В комплексе, расположенном на 17 км трассы Баку-Сумгайыт, предлагаются 54 однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Ежемесячная плата за жилые помещения начинается от 268 манатов.

Новые квартиры будут доступны посредством электронной системы с 27 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda kirayə mənzil fonduna daha 81 tam təmirli mənzil əlavə edilib

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