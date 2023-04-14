В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включена еще 81 полностью отремонтированная квартира, расположенная в Абшеронском районе.

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включена еще 81 полностью отремонтированная квартира, расположенная в Абшеронском районе.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В комплексе, расположенном в городе Хырдалан, предлагаются 27 однакомнатных и двухкомнатных квартир. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 363 манатов.

В комплексе, расположенном на 17 км трассы Баку-Сумгайыт, предлагаются 54 однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Ежемесячная плата за жилые помещения начинается от 268 манатов.

Новые квартиры будут доступны посредством электронной системы с 27 апреля.