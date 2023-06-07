В Азербайджане расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 262 полностью отремонтированные квартиры.

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 262 полностью отремонтированные квартиры.

Об этом Report сообщили в Фонде.

В комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района, предлагаются 210 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 357 манатов.

Еще 52 двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры предлагаются в комплексе на улице Сурхая Ночуева в поселке Гарачухур Сураханского района. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 718 манатов.

Новые квартиры будут доступны посредством электронной системы с 21 июня.