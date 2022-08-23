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В Азербайджане расширен перечень освобожденных от НДС юридических лиц публичного права

В Азербайджане расширен перечень освобожденных от НДС юридических лиц публичного права Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Перечень публичных юридических лиц, освобожденных от налога на добавленную стоимость при выполнении работ и оказании услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета”, утвержденный указом от 30 июля 20
Финансы
23 августа 2022 г. 14:45
В Азербайджане расширен перечень освобожденных от НДС юридических лиц публичного права

Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Перечень юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость при выполнении работ и оказании услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета”, утвержденный указом от 30 июля 2020 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал указ.

Согласно указу, Азербайджанское агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, Агентство информационно-коммуникационных технологий, Государственный кадастр и реестр недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, Центр организации аукционов, Центр организации и координации корпоративного управления, Агентство поощрения экспорта и инвестиций при Министерстве экономики (AZPROMO), Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции, Экономический научно-исследовательский институт, Агентство развития медиа, Агентство государственной поддержки неправительственных организаций, Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив, подведомственный ему Институт права и прав человека освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ƏDV-dən azad edilmiş publik hüquqi şəxslərin sayı artırılıb

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