В Азербайджане расширен охват действия закона "О безналичных расчетах"

Президент Азербйджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы «Об охране здоровья населения», «О частной медицинской деятельности», «О лотереях» и «О физической культуре и спорте».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте".

Как сообщает Report, согласно поправкам, отныне платежи в размере свыше 500 манатов по одной операции в рамках оказания медицинских услуг частными медицинскими учреждениями в Азербайджане, выигрыши на общую сумму более 3000 манатов и выплаты, связанные с участием в играх (выплаты), в соответствии с законом "О безналичных расчетах" будут осуществляться только в безналичном порядке.