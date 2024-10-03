В Азербайджане рассчитывают до конца 2024 года сформировать законодательство по "зеленым" облигациям

15:14

В Азербайджане надеются до конца 2024 года сформировать законодательство, регулирующее "зеленые" облигации.

Как сообщает Report, об этом в четверг сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в рамках Бакинской климатической недели.

По его словам, такие ценные бумаги откроют участникам реального сектора новые возможности для диверсификации финансовых потоков.

Кязымов отметил, что банки единогласно и добровольно взяли на себя финансовые обязательства в рамках концепции "зеленых" облигаций.

"Эта финансовая услуга внесет свой вклад в "зеленый" переход в Азербайджане, что особенно касается домохозяйств и малых предпринимателей", - отметил он.

Председатель ЦБА также подчеркнул важность устойчивого финансирования. в том числе и для поддержки "зеленого" перехода.