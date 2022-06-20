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В Азербайджане расходы на здравоохранение в этом году сокращаются на 80 млн манатов

В Азербайджане расходы на здравоохранение в этом году сокращаются на 80 млн манатов Согласно обновленному прогнозу госбюджета на этот год, расходы на здравоохранение определены в размере 1 млрд 708,797 млн манатов.
Финансы
20 июня 2022 г. 13:01
В Азербайджане расходы на здравоохранение в этом году сокращаются на 80 млн манатов

Согласно обновленному прогнозу госбюджета на этот год, расходы на здравоохранение определены в размере 1 млрд 708,797 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном законопроекте о госбюджете Азербайджана на 2022 год, обсуждаемом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Это на 79,8 млн манатов или на 4,5% меньше утвержденного прогноза бюджета.

По информации, из обновленных расходов на здравоохранение 1,804 млн манатов (на 8,3% или 139 тыс. манатов больше предыдущего прогноза) предусмотрены для поликлиник и амбулаторий, 169,954 млн манатов (1,2 млн манатов или 0,7% меньше) - больниц, 2,591 млн манатов (2 тыс. манатов или 0,08% больше) – применения в здравоохранительной сфере, 1 млрд 534,449 млн манатов (78,8 млн манатов или 4,9% меньше) – программ и других служб в здравоохранительной сфере, 1 млрд 125,675 млн манатов (без изменений) – расходов на ОМС населения за счет госсредств и финансового обеспечения ряда госпрограмм и мероприятий в сфере здравоохранения.

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