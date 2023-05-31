О нас

В Азербайджане расходы на здравоохранение сокращаются на 5%

В Азербайджане расходы на здравоохранение сокращаются на 5% В госбюджете Азербайджана на 2023 год отчисления на сферу здравоохранения сокращаются на 102,432 млн манатов или 5,4% - с 1 млрд 906,389 млн манатов до 1 млрд 803,957 млн манатов.
Финансы
31 мая 2023 г. 11:46
В Азербайджане расходы на здравоохранение сокращаются на 5%

В госбюджете Азербайджана на 2023 год отчисления на сферу здравоохранения сокращаются на 102,432 млн манатов или 5,4% - с 1 млрд 906,389 млн манатов до 1 млрд 803,957 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, неизменными остаются расходы на амбулаторно-поликлиническую службу (1,802 млн манатов), больницы (171,384 млн манатов), прикладные исследования в сфере здравоохранения (2,517 млн манатов), отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (1 млрд 263,820 млн манатов).

Расходы на программы и другие услуги в сфере здравоохранения сокращаются на 102,432 млн манатов или 5,9 % - с 1 млрд 678,95 млн манатов до 1 628,252 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda səhiyyə xərcləri 5 % azaldılır

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi