В Азербайджане расходы на здравоохранение сокращаются на 5%

В госбюджете Азербайджана на 2023 год отчисления на сферу здравоохранения сокращаются на 102,432 млн манатов или 5,4% - с 1 млрд 906,389 млн манатов до 1 млрд 803,957 млн манатов.

В госбюджете Азербайджана на 2023 год отчисления на сферу здравоохранения сокращаются на 102,432 млн манатов или 5,4% - с 1 млрд 906,389 млн манатов до 1 млрд 803,957 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, неизменными остаются расходы на амбулаторно-поликлиническую службу (1,802 млн манатов), больницы (171,384 млн манатов), прикладные исследования в сфере здравоохранения (2,517 млн манатов), отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (1 млрд 263,820 млн манатов).

Расходы на программы и другие услуги в сфере здравоохранения сокращаются на 102,432 млн манатов или 5,9 % - с 1 млрд 678,95 млн манатов до 1 628,252 млн манатов.