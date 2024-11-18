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В Азербайджане расходы на высшее образование по госзаказу увеличиваются на 22%

В Азербайджане расходы на высшее образование по госзаказу увеличиваются на 22%
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:21
В Азербайджане расходы на высшее образование по госзаказу увеличиваются на 22%

В 2025 году расходы государственного бюджета Азербайджана на высшее образование по государственному заказу составят 570 млн манатов, что на 21,8% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

Министр уточнил, что 41 млн манатов из этой суммы будет выделен для граждан из льготной категории.

"Уставный капитал Фонда образовательных студенческих кредитов будет увеличен до 126 млн манатов, чтобы обеспечить доступ к образованию граждан из малообеспеченных слоев населения", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət sifarişi ilə ali təhsil xərcləri 22 % artırılır

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