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В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации

В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации В Азербайджане зарегистрированные по одному и тому же юридическому адресу ООО "Manny Man", "Menaf Group", "Pavlo Pal", "Feras Comp" и "Sabas Tom" объявили о своей ликвидации.
Финансы
16 января 2023 г. 11:15
В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации

В Азербайджане зарегистрированные по одному и тому же юридическому адресу ООО "Manny Man", "Menaf Group", "Pavlo Pal", "Feras Comp" и "Sabas Tom" объявили о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Сабунчинский район, улица Ю.Гасымова, дом 10, квартира 10.

Отметим, что эти компании были созданы в 2021 году. Уставной капитал каждой из них составляет 10 манатов, а законным представителем является Аслан Махир оглу Асланов.

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