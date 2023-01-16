В Азербайджане пять компаний одного и того же лица объявили о своей ликвидации

В Азербайджане зарегистрированные по одному и тому же юридическому адресу ООО "Manny Man", "Menaf Group", "Pavlo Pal", "Feras Comp" и "Sabas Tom" объявили о своей ликвидации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Сабунчинский район, улица Ю.Гасымова, дом 10, квартира 10.
Отметим, что эти компании были созданы в 2021 году. Уставной капитал каждой из них составляет 10 манатов, а законным представителем является Аслан Махир оглу Асланов.