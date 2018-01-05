В Азербайджане проведут экзамены для страховых посредников

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) 8-10 января проведет аттестацию для лиц, желающих получить лицензию на деятельность по страховому посредничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

По информации, в аттестации в соответствии с правилами "Об организации и проведении аттестации для физических лиц-кандидатов на руководящие должности в страховых компаниях, получения лицензии страхового посредника, а также свидетельства актуария" примут участие 15 человек.

Участникам необходимо предъявить удостоверение личности.