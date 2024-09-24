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В Азербайджане проведена первичная оценка климатических рисков в банковском секторе

В Азербайджане проведена первичная оценка климатических рисков в банковском секторе 11:16
Финансы
24 сентября 2024 г. 11:43
В Азербайджане проведена первичная оценка климатических рисков в банковском секторе

В банковском секторе Азербайджана проведен первичный мониторинг климатических рисков.

Об этом заявил Report генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

"В связи с этим ЦБА начальник реализацию отдельных проектов. Из двух проектов, реализуемых совместно с Международным валютным фондом, один связан с данными, а другой - со стресс-тестированием. Потому что для проведения стресс-теста, в первую очередь, нужны данные. В настоящее время в развивающихся странах, таких как Азербайджан, есть проблемы в дата-вопросах и они решаются. Это новая сфера, поэтому в наших банках сейчас идет процесс наращивания мощностей. Это один из приоритетов для нас. При этом банкам нужно время, чтобы разработать как свои внутренние системы, так и для развития собственных команд", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bank sektorunda iqlim riskləri ilə bağlı qiymətləndirmə aparıb

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