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В Азербайджане прошло XXI заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету стран СНГ

В Азербайджане прошло XXI заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету стран СНГ 18:14
Финансы
25 сентября 2024 г. 18:42
В Азербайджане прошло XXI заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету стран СНГ

В Министерстве финансов Азербайджана 25 сентября состоялось XXI заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету государств-членов СНГ.

Как сообщает Report, на заседании, в котором участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, замминистра финансов Азербайджана Азер Байрамов отметил, что с 2018 года в стране внедряются Международные стандарты финансовой отчетности.

Он отметил, что успешная фискальная политика стимулировала экономические реформы и привлечение иностранных инвестиций.

Байрамов также напомнил, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", и в ноябре в Баку пройдет конференция COP29, где приоритетными вопросами будут зеленая энергия и её экспорт.

На заседании были обсуждены вопросы по реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, совершенствованию национальных систем бухгалтерского учета и регулирования аудиторской деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMDB ölkələrinin Mühasibat Uçotu üzrə Koordinasiya Şurasının iclası keçirilib

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