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В Азербайджане пройдет конгресс ICCA

В Азербайджане пройдет конгресс ICCA 3-5 октября в Азербайджане пройдет конгресс Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA).
Финансы
10 января 2024 г. 15:56
В Азербайджане пройдет конгресс ICCA

3-5 октября в Азербайджане пройдет конгресс Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, ООО "Бакинский конгресс-центр", подведомственное Министерству финансов, стало победителем ICCA Venue Business Workshop International 2024 на 62-м конгрессе Международной ассоциации конгрессов и конференций в Бангкоке.

Таким образом, "Бакинский конгресс-центр" проведет международное мероприятие, которое соберет около 15 членов ассоциации из разных стран и их клиентов. В рамках мероприятия запланировано проведение 121 деловой встречи.

Отметим, что ICCA является одной из ведущих организаций в управлении и проведении международных встреч и мероприятий, насчитывающих более 1 100 членов в почти 100 странах. Ассоциация действует как незаменимая платформа для нетворкинга, обмена знаниями и развития бизнеса за счет расширения сотрудничества между ее членами.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host Congress of International Congress and Convention Association
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Beynəlxalq Konqres və Konvensiya Assosiasiyasının konqresi keçiriləcək

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