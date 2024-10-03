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В Азербайджане пройдет форум по "зеленому" финансированию и устойчивому развитию

В Азербайджане пройдет форум по "зеленому" финансированию и устойчивому развитию В Азербайджане будет организован форум по "зеленому" финансированию и устойчивому развитию.
Финансы
3 октября 2024 г. 16:27
В Азербайджане пройдет форум по зеленому финансированию и устойчивому развитию

В Азербайджане будет организован форум по "зеленому" финансированию и устойчивому развитию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в рамках Бакинской климатической недели.

"На форуме будут обсуждаться нормативно-правовая база для "зеленого" финансирования, а также инструменты устойчивого финансирования и другие актуальные темы. Планируется, что мероприятие пройдет в конце этого месяца при участии Организации Объединенных Наций, Центрального банка Азербайджана и других финансовых институтов", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host forum on green finance, sustainable development
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "yaşıl maliyyə" və dayanıqlı inkişaf forumu keçiriləcək

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