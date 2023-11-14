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В Азербайджане производство ВВП превысило 100 млрд манатов

В Азербайджане производство ВВП превысило 100 млрд манатов В январе-октябре 2023 года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 100,9 млрд манатов, или на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
14 ноября 2023 г. 13:56
В Азербайджане производство ВВП превысило 100 млрд манатов

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 100,9 млрд манатов, или на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость снизилась на 2,3%, а в ненефтегазовом - выросла на 3,1%.

41,3% производства ВВП приходится на долю промышленности, 9,9% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,2% - сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 6,2% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на строительство, 2,3% - на размещение туристов и сферу общепита, 1,7% - на сферу информации и связи, 18% - на другие сферы, чистые налоги на товар и импорт составили 9,4% ВВП.

ВВП на душу населения равен 9 938,7 манатов.

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