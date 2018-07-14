В Азербайджане производство ВВП на душу населения приблизилось к 3 800 манатам

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне 2018 года в Азербайджане произведено ВВП на 37 009,1 млн манатов, что на 1,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Производство добавленной стоимости в ненефтяном секторе увеличилось на 2%, нефтяном - на 0,1%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 47,3%, торговле, ремонте транспортных средств – 9,6%, строительстве – 6,6%, транспорта и складского хозяйства – 6,3%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 5,0%, размещения туристов и общественного питания – 2,5%, информации и связи – 1,5%, и прочих отраслей – 13,2%. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8% ВВП.

Производство ВВП на душу населения составило 3 777,6 манатов.