В Азербайджане произведена рекордная страховая выплата

В Азербайджане произведена рекордная в истории страны страховая выплата в размере 25 млн манатов.

В Азербайджане произведена рекордная в истории страны страховая выплата в размере 25 млн манатов.

Как сообщает Report, выплату осуществило ОАО "Азербайджанcкое промышленное страхование" в рамках "Обязательного страхования недвижимости" и "Страхования имущества от пожара и других рисков".

Отметим, что пожар произошел в апреле прошлого года в принадлежащем ООО "Азерсун Холдинг" Промышленном парке "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыта.

Пожар в промпарке охватил площадь в 5 000 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара послужило возгорание картонных отходов на территории промпарка.