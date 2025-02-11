В Азербайджане проходит тренинг по внедрению нового бюджетного механизма

Сегодня в Баку начался тренинг на тему "Внедрение нового бюджетного механизма в Азербайджане и наращивание потенциала в этой сфере", организованный совместно Министерством финансов, Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO)

Сегодня в Баку начался тренинг на тему "Внедрение нового бюджетного механизма в Азербайджане и наращивание потенциала в этой сфере", организованный совместно Министерством финансов, Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Всемирным банком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На мероприятии были представлены доклады и презентации о проделанной работе в рамках реформ по внедрению Среднесрочных рамок расходов (СРР) в Азербайджане, переходу к ориентированному на результат бюджетному механизму, международному сотрудничеству в этой области, а также о планируемых тренингах для наращивания потенциала по внедрению нового бюджетного механизма.

На мероприятии эксперты Всемирного банка выступили с презентациями о международном опыте внедрения СРР и ориентированного на результат бюджетного механизма, а сотрудники Министерства финансов представили информацию о текущем состоянии реформ в области управления государственными финансами и т.д.

Центр разработки среднесрочных рамок расходов Министерства финансов планирует проведение тренингов в рамках общей учебной программы по теоретико-методологическим основам с 17 по 28 февраля, а в апреле-июне пройдут специализированные практические тренинги со стороны экспертов ВБ.