В Азербайджане прогнозируется снижение дефицита бюджета к ВВП до 2% в 2027 году

В Азербайджане прогнозируется снижение отношения дефицита государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 2,2% в 2024 году и до 1,9% в 2027 году.

В Азербайджане прогнозируется снижение отношения дефицита государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 2,2% в 2024 году и до 1,9% в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных министерством финансов "Среднесрочных рамках бюджета Азербайджана на 2024-2027 годы".

Согласно документу, верхний предел дефицита государственного бюджета в 2024 году прогнозируется в размере 2 млрд. 590 млн. манатов, в 2025 году - 2 млрд. 891,5 млн. манатов, в 2026 году - 2 млрд. 379,8 млн. манатов, а в 2027 году - 2 млрд. 589,8 млн. манатов.