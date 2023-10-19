О нас

В Азербайджане прогнозируется снижение дефицита бюджета к ВВП до 2% в 2027 году

В Азербайджане прогнозируется снижение дефицита бюджета к ВВП до 2% в 2027 году В Азербайджане прогнозируется снижение отношения дефицита государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 2,2% в 2024 году и до 1,9% в 2027 году.
Финансы
19 октября 2023 г. 11:48
В Азербайджане прогнозируется снижение дефицита бюджета к ВВП до 2% в 2027 году

В Азербайджане прогнозируется снижение отношения дефицита государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 2,2% в 2024 году и до 1,9% в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных министерством финансов "Среднесрочных рамках бюджета Азербайджана на 2024-2027 годы".

Согласно документу, верхний предел дефицита государственного бюджета в 2024 году прогнозируется в размере 2 млрд. 590 млн. манатов, в 2025 году - 2 млрд. 891,5 млн. манатов, в 2026 году - 2 млрд. 379,8 млн. манатов, а в 2027 году - 2 млрд. 589,8 млн. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ratio of budget deficit to GDP in Azerbaijan predicted to decrease to 2% in 2027
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda büdcə kəsirinin ÜDM-yə nisbəti 2027-ci ildə 2 %-ə enəcəyi proqnozlaşdırılır

Самое важное

СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева
18 октября 2023 г. 17:35
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
Президент выделил стипендии студентам, поступившим в вузы с самыми высокими баллами в этом году
18 октября 2023 г. 16:37
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 20:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi