В Азербайджане прогнозируется ежегодный рост инвестиций в основной капитал на 3%

В среднесрочной перспективе в Азербайджане прогнозируется 3-процентный ежегодный рост инвестиций в основной капитал.

В среднесрочной перспективе в Азербайджане прогнозируется 3-процентный ежегодный рост инвестиций в основной капитал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованную Министерством финансов "Декларацию о предварительных данных государственного и сводного бюджетов на 2025 год".

Согласно документу, с 2025 года до конца 2027 года ожидается увеличение капиталовложений в нефтегазовый сектор.

В январе-августе текущего года в основной капитал в Азербайджане было инвестировано 11 млрд 216,9 млн манатов, или на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 2,4%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 3,9%.

5 млрд 587 млн манатов или 49,8% инвестиций пришлось на сферы производства продукции, 4 млрд 287,3 млн манатов или 38,2% - на сферу обслуживания, 1 млрд 342,6 млн манатов или 12% - на строительство жилых домов.

9 млрд 315,8 млн манатов или 83,1% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, 8 млрд 90,5 млн манатов или 72,1% потрачены непосредственно на строительно-монтажные работы.