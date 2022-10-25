В Азербайджане прогноз сбора за разницу цен повышен на 18%

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году сборы за разницу между контрактной ценой (продажной) и оптовой ценой (за вычетом экспортных расходов) произведенной в стране продукции с регулируемыми ценами составят 112 млн манатов.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году сборы за разницу между контрактной ценой (продажной) и оптовой ценой (за вычетом экспортных расходов) произведенной в стране продукции с регулируемыми ценами составят 112 млн манатов.

Report сообщает об этом со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2023 год".

Согласно документу, это на 17,9% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

Ожидается, что в 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это соответственно на 5,2% и 3,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год. В конечном итоге дефицит государственного бюджета должен составить 2 млрд 579,3 млн манатов. Это на 16,95% меньше в годовом сравнении.