В Азербайджане прогноз по упрощенному налогу увеличен на 19%

Правительство Азербайджана в следующем году прогнозирует поступления по упрощенному налогу в размере 278,6 млн манатов.

Правительство Азербайджана в следующем году прогнозирует поступления по упрощенному налогу в размере 278,6 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, это на 18,6% больше утвержденного прогноза на 2022 год.

Ожидается, что в 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это соответственно на 5,2% и 3,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год. В конечном итоге дефицит государственного бюджета должен составить 2 млрд 579,3 млн манатов. Это на 16,95% меньше в годовом сравнении.