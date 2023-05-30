В Азербайджане прогноз по сборам с разницы в ценах вырастет на 66%

16:19

В пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год 186 миллионов манатов доходов придется на поступления от разницы между контрактной (продажной) ценой на произведенную в Азербайджане продукцию (без учета экспортных расходов) и внутренней оптовой ценой на товары, цены на которые регулируются государством.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Это на 66,1% больше предыдущего прогноза на 2023 год.

Отметим, что после поправок, доходы бюджета в текущем году ожидаются на уровне 33 млрд 779,5 млн манатов, а расходы - 36 млрд 568,8 млн манатов.