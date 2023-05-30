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В Азербайджане прогноз по сборам с разницы в ценах вырастет на 66%

В Азербайджане прогноз по сборам с разницы в ценах вырастет на 66% 16:19
Финансы
30 мая 2023 г. 17:15
В Азербайджане прогноз по сборам с разницы в ценах вырастет на 66%

В пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год 186 миллионов манатов доходов придется на поступления от разницы между контрактной (продажной) ценой на произведенную в Азербайджане продукцию (без учета экспортных расходов) и внутренней оптовой ценой на товары, цены на которые регулируются государством.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство финансов.

Это на 66,1% больше предыдущего прогноза на 2023 год.

Отметим, что после поправок, доходы бюджета в текущем году ожидаются на уровне 33 млрд 779,5 млн манатов, а расходы - 36 млрд 568,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qiymət fərqindən yığımlar üzrə proqnoz 66 % artırılır

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