В Азербайджане прогноз по дорожному налогу повышается на 7%

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году поступления по дорожному налогу составят 135,9 млн манатов.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году поступления по дорожному налогу составят 135,9 млн манатов.

Report сообщает об этом со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2023 год".

Согласно документу, это на 7,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

В следующем году 85,9 млн манатов дорожного налога должна собрать Государственная налоговая служба при министерстве экономики, а 50 млн манатов – Государственный таможенный комитет. Это соответственно на 12,3% больше и одинаково по сравнению с утвержденными прогнозами на этот год.

Ожидается, что в 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это соответственно на 5,2% и 3,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год. В конечном итоге дефицит государственного бюджета должен составить 2 млрд 579,3 млн манатов. Это на 16,95% меньше в годовом сравнении.