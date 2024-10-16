В Азербайджане прогноз по доходам бюджета от госпошлин повышен на 9%

В 2025 году поступления в государственный бюджет от уплаты государственных пошлин прогнозируются на уровне 390 млн манатов или около 1% от общих доходов бюджета.
Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, прогноз приводится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".
По информации ведомства, это на 8,6% больше, чем в утвержденном прогнозе 2023 года.
Ранее Минфин сообщил, что проект бюджета на 2025 год поступил в Милли Меджлис сегодня по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.