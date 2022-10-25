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В Азербайджане прогноз по дивидендам от государственных предприятий увеличен втрое

В Азербайджане прогноз по дивидендам от государственных предприятий увеличен втрое Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году поступления по дивидендам от предприятий, включающих долю государства, составят 321,21 млн манатов.
Финансы
25 октября 2022 г. 10:15
В Азербайджане прогноз по дивидендам от государственных предприятий увеличен втрое

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году поступления по дивидендам от предприятий, включающих долю государства, составят 321,21 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, это в три раза больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

Ожидается, что в 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это соответственно на 5,2% и 3,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год. В конечном итоге дефицит государственного бюджета должен составить 2 млрд 579,3 млн манатов, что на 16,95% меньше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət müəssisələrindən dividendlər üzrə proqnoz 3 dəfə artırılır

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