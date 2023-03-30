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В Азербайджане профицит счета текущих операций вырос вдвое

В Азербайджане профицит счета текущих операций вырос вдвое В 2022 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 23 млрд 478,1 млн долларов США.
Финансы
30 марта 2023 г. 12:51
В Азербайджане профицит счета текущих операций вырос вдвое

В 2022 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 23 млрд 478,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Профицит сформирован за счет излишка внешнеторгового баланса в размере 27 млрд 359,4 млн долларов (рост в 2,4 раза), дефицита баланса услуг в размере 1 млрд 359,7 млн долларов (-36%), дефицита баланса первичных доходов в размере 5 млрд 487 млн долларов (рост в 4,2 раза), профицита баланса вторичных доходов в размере 2 млрд 965,4 млн долларов США (рост в 6,5 раза).

"Профицит счета текущих операций в отчетном периоде составил 29,8% ВВП (15,2% в 2021 году). Профицит по нефтегазовому сектору вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,7 млрд долларов, а дефицит по ненефтегазовому сектору сократился на 9,4% - до 5,2 млрд долларов", - заявили в ЦБА.

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Версия на английском языке Surplus of Azerbaijan's current account balance nearly doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının qalığının ÜDM-dəki payı 2 dəfəyədək artıb

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